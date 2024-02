Majla Mingrone

GUARDIALFIERA. Majla Mingrone compie oggi quattro anni, per lei questo messaggio che percorre il tragitto che separa Guardialfiera da Trieste.

«Auguri per ogni sorriso che ti farà stare bene, per ogni sogno che vorrai realizzare, per ogni speranza che ti scalderà il cuore. Buon quarto compleanno Amore nostro, dai nonni e le zie».