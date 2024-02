Gianna Di Iorio

BONEFRO. Gianna Di Iorio spegne trenta candeline. «Una giornata speciale che rappresenta un punto di arrivo ma anche uno di inizio. In particolare, un momento pieno di gioia per esprimere tutta la bellezza della vita e la gratitudine per questo grande dono.

Mano nella mano, sempre insieme con Ilenia e Antonio, nella famiglia, negli amici, nelle persone che ogni giorno incontri nella tua attività. Trent'anni sono così per te un'occasione per continuare il cammino con rinnovato entusiasmo, nei valori più belli e di ciò che custodisci nel cuore. Buon compleanno Gianna!»