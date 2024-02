Matteo Gissi

MONTECILFONE. Matteo Gissi compie mezzo secolo. Per lui, nella giornata speciale in cui festeggia i 50 anni, arrivano gli auguri dei suoi cari amici di Montecilfone: «Anche tu sei arrivato al mezzo secolo. Prima eri giovane e bello adesso sei... Saggio! Non festeggiare il tempo che passa ma passa il tempo festeggiando. Auguri di buon compleanno». Al neo cinquantenne gli auguri anche da parte di Termolionline.