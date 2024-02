Stavros Keratsas

GUGLIONESI. Buon compleanno a Stavros Keratsas che oggi, mercoledì 28 febbraio, spegne 60 candeline.

«Un padre non è un’ancora che ci trattiene né una vela che ci porta con sé, ma una luce il cui amore ci mostra la via. Un padre è qualcuno che ti prende in braccio e ti insegna a ridere. Qualcuno che quando chiudi gli occhi puoi sentire il suo cuore battere nel tuo. Qualcuno che con la sua mano grande come il cielo ti indica la strada. Qualcuno che, basta un soffio appena nei polmoni, per toglierti ogni paura. Che grande forza che ha un padre».

Buon compleanno dalle figlie Michela e Antonietta, dalla moglie Nicoletta, dalla suocera Michelina e da chi ti vuole bene!