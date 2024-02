Cesare De Santis

TERMOLI. Grande festa in casa De Santis, il signor Cesare compie 80 anni. Arriva una dedica speciale per lui da parte della sua famiglia.

«Auguri papà per i tuoi ottant'anni!! A te che sei un papà e un marito speciale, a te che non ti stanchi mai di supportarci, a te che ami tutti noi in maniera incondizionata vogliamo farti i nostri auguri più speciali! Grazie per esserci sempre accanto, ci hai insegnato e trasmesso l'amore vero per la famiglia, sei il nostro super eroe, grazie per tutto quello che sei e fin quando, se ci volteremo troveremo te a proteggerci le spalle, saremo le figlie più fortunate del mondo! Auguri papà dalle tue figlie, tua moglie Laura, i tuoi generi, i tuoi amati nipoti e la tua pronipotina Livia».