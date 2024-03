Mario Archidiacono

COLLETORTO. Festeggiati i 60 anni di Mario Archidiacono.

«Un compleanno ogni quattro anni, un momento speciale da condividere tutti insieme. La tua presenza affettuosa, la tua generosità, il tuo immenso amore per la famiglia ci ricordano questo giorno sempre perché sei un marito, un papà, uno zio, un amico speciale.

I tuoi sessant'anni (29 febbraio 2024) sono allora un'occasione per dirti grazie, grazie per esserci, grazie per condividere insieme il cammino della vita. E ora si festeggia alla grande! Auguri Mario dalla moglie Laura, dai figli Giuseppe con Mena e Cristiana con Antonio, dai fratelli, dalla sorella, dai parenti e da tutti gli amici».