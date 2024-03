Fernando Moriello

CASACALENDA. Buon compleanno a Fernando Moriello che oggi, martedì 5 marzo, compie 60 anni. Una dedica speciale per lui da parte della figlia.

«Buon compleanno al mio papà, l'uomo che ha sacrificato molti momenti preziosi nella sua vita per rendermi felice. Per ogni volta che “io alla tua età” e “questa casa non è un albergo”, per ogni abbraccio, per avermi voluta e per avermi voluto bene sempre, per tutte le volte che ti ho reso orgoglioso di me e ti ho visto felice, per tutto ciò che mi hai insegnato e mi insegni, per esserci sempre stato, per avermi sempre protetta, perché spesso quando ci guardiamo negli occhi le parole non servono più. Grazie papà sei un padre, un nonno e un suocero speciale»