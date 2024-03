Anna Bottari

GUGLIONESI. Auguri alla signora Anna Bottari, nostra fedele lettrice, che oggi compie 65 anni. Per lei giunge questo messaggio: «Oggi un augurio speciale va ad una persona altrettanto speciale. Una DONNA che non si è mai lasciata scoraggiare nella vita, è sempre stata forte e si è sempre rimboccata le maniche e continua a farlo.

Una madre che non ci hai mai fatto mancare niente, ci ha cresciuti con amore, è sempre stata al nostro fianco, una persona su cui possiamo sempre contare, che continua sempre a sostenerci in ogni passo e che non si nega mai. Una forza della natura che non ci ha mai fatto dubitare che nella vita possiamo avere tutto quello che vogliamo se ci impegniamo per ottenerlo. Se c'è una tempesta tu sei il faro che ci permette di ritrovare la giusta via, sei il nostro porto sicuro tanti auguri per i tuoi 65 anni o come dici tu, per le tue 65 primavere. Ti vogliamo bene mamma».

I tuoi figli Giovanna, Tony e Valentina.