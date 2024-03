Marianna Licursi

TERMOLI. Complimenti alla neo dottoressa, la biologa Marianna Licursi che raggiunge il traguardo della laurea specialistica in Scienze della Nutrizione Umana presso l’università degli studi “San Raffaele di Roma”, con una votazione di 110 e lode e plauso della commissione.

Discutendo egregiamente il lavoro di tesi sperimentale dal titolo “L’alimentazione come cura e supporto per le malattie cardiache”, eseguito in affiancamento al medico cardiologo, sei riuscita a stupire perfino la commissione! Che questo sia l’inizio per una carriera professionale ricca di gioie e risultati unici. Con tutto il cuore da papà e mamma, e da Nicola, Sara e Paolo, a te vicini ora e sempre! Ad maiora semper dottoressa!

Congratulazioni Marianna anche dalla redazione di TermoliOnLine.