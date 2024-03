Padre Pompeo Franciosa

I 90 anni di Padre Pompeo Franciosa

TERMOLI-FRANCAVILLA FONTANA. Padre Pompeo Franciosa, uno degli ultimi Padri Redentoristi a Termoli fino al 2001 alla parrocchia Gesù Crocifisso da loro fondata, domenica 10 marzo ha compiuto 90 anni a Francavilla Fontana dove vive, presso la Chiesa di Sant'Alfonso dove svolge il suo, ancora attivissimo, ministero tra Celebrazioni, campiscuola, scout, e attività varie con i suoi confratelli e la comunità tutta, perfino guidando ancora la macchina in maniera lucidissima e prudentissima.

In questo giorno di festa con una solenne celebrazione, con amici parenti, il gruppo dei suoi scout e anche alcuni ex parrocchiani giunti a sorpresa da Termoli, ha voluto lasciare un messaggio di saluto e di ricordo con affetto ai suoi ex parrocchiani termolesi, che ricorda con viva lucidità uno per uno.

I suoi ex parrocchiani gli rivolgono gli auguri più fervidi per un proseguimento del suo ministero e cammino di vita in salute e benedizione, aspettando i 100 anni!

"...ma ci dovete essere anche voi di Termoli ai miei 100 anni" ha detto Padre Pompeo.

A Padre Pompeo Franciosa, in questa splendida giornata di festa, giungano anche dalla nostra redazione i più calorosi auguri di buon 90°compleanno.