Donato Bitri

CAMPOMARINO. Donato Bitri compie 60 anni. «Il 16 marzo del 1964 a Campomarino nascevi tu, un bimbo ribelle ma dal cuore grande... Con gli anni sei diventato uomo, marito, padre esemplare ed adesso anche nonno. Sei il punto di riferimento dell'intera famiglia... Una vera Roccia e non solo fisicamente... Per tutti noi sei il faro che illumina le notti buie e tempestose, il porto sicuro in cui attraccare in cerca di ristoro... Tanti auguri per questo importante traguardo di vita da parte di tua moglie Rita, dai tuoi figli Nicola, Michele e Giuseppe, dal tuo nipotino Kyle, dalle tue nuore Alessia e Federica, dalle tue sorelle, da tuo fratello, dai tuoi cognati, da tua cognata e da tutti i tuoi nipoti».