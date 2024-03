Gabriele Primiano

TERMOLI. Un messaggio di auguri per la festa del papà, anche in serata non perde di significato, per questo giunge in modo speciale a Gabriele Primiano.

«Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male… Giurò sarò roccia contro il fuoco e il gelo tu per noi sei e lo sarai sempre il nostro guerriero. Ti amiamo papà Gabriele Primiano». Da Luca & Giovanni.