Luigi Mancini e Teresa Mastrangelo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nozze d’oro per Luigi Mancini e Teresa Mastrangelo: 23 marzo 1974-23 marzo 2024: felice anniversario per Luigi Mancini e Teresa Mastrangelo. 50 anni sono veramente tanti.

Ci avete mostrato cosa significa amarsi, supportarsi e sopportarsi a vicenda. Un grazie di cuore per i valori che ci avete trasmesso e per tutto quello che avete fatto, per tutto quello che fate… e per tutto quello che dovrete ancora fare! Antonio & Teresa, Lisa & Luigi, Giulia, Giorgia, Luigi e Gioele.

Vi auguriamo tanti altri anni felici insieme.