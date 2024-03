Elvira Pantaleone

MONTECILFONE. Un giorno da ricordare, Elvira Pantaleone compie 40 anni.

«Sua maestà Elvira, "Gli Anta" sono arrivati anche per te! Non demordere... sono solo 40! Non è mica l'età anagrafica a cambiare quella che sei, ritardataria, vanitosa sempre indaffarata ma allo stesso tempo sempre sorridente simpatica e buona!

Tuttavia noi ti sopportiamo ed incoraggiamo ad essere così singolare e ineguagliabile come sei! Oggi vogliamo regalarti un sorriso. Ti porterà allegria e se avrai paura ti terrà compagnia perché il sorriso di un amico è come il sole: illumina la strada e riscalda il cuore! Buon compleanno Elvira dai tuoi amici!»