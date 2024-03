Flavia Cordisco

CAMPOMARINO. «25 marzo 1994 – 25 marzo 2024», Flavia Cordisco compie 30 anni.

«Oggi è il tuo compleanno e gli auguri di rito non possono mancare, ma te li vogliamo fare in modo speciale attraverso una poesia scritta da nonno Antonio, che ti amava tantissimo, intitolata “Una Favola” e che recita:

“Un bimbo catturava bolle di sapone per metterle nel cestino. Un fanciullo catturava lucciole per avere un pezzo di firmamento racchiuso in una scatola. Un ragazzo catturava uccelli per dirigere un’orchestra senza strumenti musicali. Un giorno lo catturarono gli uomini e portò con se le bolle di sapone, le lucciole e gli uccelli. Quando tornò libero diede una festa con tanti palloncini colorati, centinaia di lumini accessi ed una grande orchestra. Allora spinse le bolle verso il cielo, restituì le lucciole alla notte e gli uccelli alla foresta.”

Bene, con il compimento del 30^ compleanno, si dice che si lascia la spensieratezza e si intraprende la vita vera. Forse è così, ma l’augurio che io, papà e Gloria vogliamo farti è quello di non farti mai imprigionare dagli altri, di essere sempre libera e far volare ogni giorno le bolle di sapone per rendere magico il tuo essere, far brillare le lucciole che illumineranno le tue notti e liberare nell’aria le note di una musica speciale: quella della tua splendida vita! Buon 30^ compleanno cucciola del nostro cuore!», mamma e papà.