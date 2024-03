Piero Mignogna e Violante Menadeo vincono il trofeo "Leone" di cross

TERMOLI. È terminata nel pomeriggio di sabato scorso, 23 marzo, presso il forum park di Vinchiaturo la quarta prova del 5° Trofeo Leo Leone, valevole come campionato nazionale Csi di corsa campestre, fase locale. Ad aggiudicarsi l'ambito trofeo due atleti tesserati per la società di Atletica Leggera Runners Termoli.

Piero Biagio Mignogna che giungendo primo assoluto al traguardo, in tre gare su tre, ha totalizzato 75 punti nella categoria amatori. Tra le allieve Violante Menadeo che porta a casa il trofeo totalizzando 85 punti su 100. Massima soddisfazione per tecnici, dirigenti e compagni di squadra per il risultato ottenuto dai due atleti.

Galleria fotografica