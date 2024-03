Enea Langiano

GUGLIONESI-SAN MARTINO IN PENSILIS. Un nuovo inizio: benvenuto al piccolo Enea Langiano.

«Oggi, alla vigilia della Santa Pasqua, giorno di Resurrezione, sinonimo di speranza e rinascita, in questo mondo anomalo ma altrettanto straordinario, pieno di meraviglie e sorprese, voglio annunciare con infinita gioia l’arrivo di un nuovo piccolo viaggiatore: Enea. Come suo futuro padrino, è con immenso piacere e un pizzico di emozione e commozione che scrivo queste righe per dargli il benvenuto e per congratularmi con la mamma e papà per il su attesissimo arrivo.

Enea, il suo nome porta con sé coraggio e forza, ed io non vedo l’ora di essergli accanto per aiutarlo ad esplorare il mondo con la stessa audacia dell’eroe da cui prende il nome. Sarò per lui guida e protezione; insieme scopriremo la bellezza che la vita nonostante tutto, ha da offrire.

Oggi celebriamo non solo la sua nascita, ma l’inizio di un nuovo viaggio incredibile; che, sono certo, saprà illuminare con la sua luce e rallegrare con le sue risa.

A mamma Angela e papà Giuseppe, va ancora il mio ringraziamento per aver scelto me come futuro padrino, Sarò il suo complice, confidente ed il suo più fervido sostenitore. Benvenuto Enea. Con affetto, Il tuo futuro padrino, Antonino Ciliberto».