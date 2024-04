Roberta Di Lisio

MONTECILFONE-TERMOLI. La dottoressa Roberta Di Lisio, a 25 anni, è iscritta dal 27 marzo scorso all'albo professionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, la comunicazione è stata resa nota oggi, a firma del presidente Enrico Perilli.

«Congratulazioni, figlia nostra, per aver reso reali i tuoi sogni!” “Guardandoti oggi, vedo la bambina che eri e la donna incredibile che sei diventata. Congratulazioni per questa grande conquista!” “Il tuo percorso non è sempre stato facile, ma hai mostrato al mondo che con determinazione e passione, tutto è possibile. Grazie Roberta».

Antonio, Fiorella e Luigi.