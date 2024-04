Francesco Fulvio

GUGLIONESI. Festa grande in casa Fulvio, Francesco spegne 40 candeline.

"Benvenuto nell’esclusivo club degli anta! Qualche acciacco nuovo non indebolirà mai la meravigliosa persona che sei. Non ascoltare chi ti dice che ai 40 è tempo di bilanci. Guarda sempre avanti e continua a inseguire i tuoi sogni! È il miglior modo per rimanere giovani. 40 anni significa portarsi un piccolo zaino sulle spalle. Dentro lacrime di gioia e di tristezza, sconfitte e affermazioni. Persone care che non ci sono più e amici che non ti hanno mai abbandonato.

Rimani sempre la persona buona, disponibile e gentile che sei. Buon compleanno!"

Auguri Francesco dalla tua famiglia, dagli amici "di una vita" e da tutti quelli che ti vogliono bene.