Giuseppina Pirci

COLLETORTO. Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale per Giuseppina Pirci.

Congratulazioni a Giuseppina Pirci per aver conseguito brillantemente la laurea magistrale in Ingegneria Gestionale all'Università degli Studi dell'Aquila. La dottoressa ha discusso una tesi dal titolo "Efficiency e costing: definizione di un modello di valorizzazione economica per il miglioramento dell'efficienza in un'ottica di Lean Manufacturing", relatore ch. mo Prof. Luciano Fratocchi, correlatore dottoressa Ilaria Spinazzola.

A Giuseppina, che conclude un percorso intenso, in cui si è messa in gioco con impegno, sacrificio e lungimiranza, gli auguri da parte della mamma Rosanna, della sorella Viviana con Giuseppe, dal fidanzato Teodoro, dai parenti e da tutti gli amici.

Un pensiero va con amore a papà Antonio, che veglia su tutta la famiglia dal Cielo, da sempre e per sempre orgoglioso di questo traguardo così importante.

Ad maiora semper.