Emma Di Rosa

COLLETORTO-CAMPOBASSO. Campane a festa per la nascita di Emma Di Rosa. «Grazie Signore per il grande dono della vita. «La piccola è nata oggi, domenica 14 aprile 2024, all’ospedale Cardarelli di Campobasso e gode di ottima salute. Ad annunciare il lieto evento è il fratellino Michele per l’immensa gioia dei genitori Antonello Di Rosa e Paola Di Palma. Infiniti auguri dai nonni Mario e Teresa, Gaetano e Maria, dalla bisnonna Filomena, dagli zii con un pensiero per zio Michele dal Cielo, dai cugini, dai parenti e da tutti gli amici. Il Signore Gesù Cristo, fonte di ogni bene, ricolmi tutta la famiglia di ogni grazia e benedizione nell’affidamento amorevole alla Vergine Maria».