Palmerino Domenico Stroia

LARINO. Buon compleanno a Palmerino Domenico Stroia.

“Gli anni scorrono forse un po' velocemente, ma il compleanno è una tappa “chilometrica” che segna come pietra miliare il giorno di nascita e per questo è un giorno importante, è il tuo compleanno! Tantissimi auguri caro papà. Anche se la nostra è una relazione fatta di confronti e apparentemente spesso in disaccordo, è indissolubile e piena di affetto profondo, sei il mio riferimento, la mia roccia. Auguri a te!