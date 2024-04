Erica Magagnato

MONTENERO DI BISACCIA. Laurea in Infermieristica per Erica Magagnato.

«Un percorso di studi affrontato con passione, tenacia, sacrificio e consapevolezza di raggiungere un risultato importante e significativo per la propria vita e per quella degli altri. Oggi, mercoledì 17 aprile, Erica Magagnato ha conseguito brillantemente, con una votazione di 110 e lode, la laurea in Infermieristica al Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" dell'Università degli Studi del Molise. La dottoressa ha discusso un'apprezzata tesi in Infermieristica e Area critica dell'emergenza dal titolo "Panoramica sul paziente intossicato: impatto sulla società e approccio infermieristico", relatrice Ch.ma Prof.ssa Paola Di Rocco. Congratulazioni dai genitori Andrea e Concetta e dalla sorella Arianna. Siamo orgogliosi di te!»