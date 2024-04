Arturo e Antonietta Ciarla

RIPABOTTONI. Nozze di diamante per i 60 anni di matrimonio di Arturo e Antonietta Ciarla. «60 anni di matrimonio...60 anni di sacrifici, di rispetto, di comprensione, di aiuto reciproco, di amore. 60 anni in cui avete fatto tantissimo per noi che siamo la vostra famiglia e per questo vi saremo sempre grati. Augurissimi per le vostre nozze di diamante dai vostri nipoti Giusy, Daniele e Lorenzo, da Leonardo e Loredana e, Mariafelicia e Michele. A tanto altro tempo insieme».