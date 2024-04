Santina Androne

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Laurea in Made in Italy, Cibo e Ospitalità per Santina Androne.

Un percorso di studi entusiasmante e innovativo, affrontato con passione, interesse, impegno e competenza in un settore in continua crescita che valorizza le buone pratiche e l'immenso patrimonio dell'Italia. È l’unico, in Italia, a fondere insieme il percorso e gli obiettivi formativi di due classi di laurea: Scienze del turismo e Scienze, culture e politiche della gastronomia.

Giovedì 18 aprile 2024 Santina Androne ha conseguito brillantemente e con una votazione di 110 e lode la Laurea in Made in Italy, Cibo e Ospitalità all'Università per Stranieri di Perugia – Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti italiane nel Mondo. La dottoressa ha discusso un'apprezzata tesi dal titolo "Fashion marketing e comunicazione digitale: le opinioni dei consumatori sull'abbigliamento made in Italy", relatore: ch.ma prof.ssa Donatella Radicchi.

A Santina, che ha continuato con merito all'università anche il percorso scolastico in cui si è distinta all'Istituto Alberghiero "Federico Di Svevia" di Termoli, congratulazioni di vero cuore dai nonni, dagli zii Chiara, Antonietta, Luigi, dai tuoi cugini Luigi, dalla tua stellina Mariagrazia, con un pensiero speciale dalla tua mamma e dal tuo fratellone Vito. Un augurio immenso: che questo sia solo l'inizio di una vita piena di soddisfazioni.