Oscar De Lena

TERMOLI. Promuove il territorio, con le iniziative culturali da presidente della sezione Archeoclub d’Italia a Termoli, ma anche con sue opere culturali di testimonianza storica, accompagna migliaia di visitatori a scoprire le meraviglie del borgo antico, oggi il messaggio è tutto per lui, Oscar De Lena compie 80 anni.

E nell’augurargli di trascorrere questo giorno speciale nel migliore dei modi, ne ricordiamo cosa ha fatto in questi primi 80 anni.

LA BIOGRAFIA

Oscar De Lena nasce a San Giacomo degli Schiavoni in Molise il 20 aprile 1944. A sette anni la sua famiglia si trasferisce a Termoli.

Diplomato Perito Elettronico nel 1963 a Fermo inizia da subito la sua vita lavorativa prima come insegnante di Elettronica presso l’Istituto Nautico di Termoli e poi presso il laboratorio di Ricerca e Sviluppo della Veglia Borletti di Milano, strumentazione per auto.

Nel 1969 si trasferisce presso la Siv (Società Italiana Vetro) di San Salvo dove diventa responsabile del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo Nuovi Prodotti della società. Ha al suo attivo oltre venti brevetti in ambito industriale per vetri del settore automobilistico. In rappresentanza della società, partecipa in tutto il mondo a Key Professional Meeting, conferenze, mostre e fiere specialistiche del settore auto. Ha scritto diversi articoli tecnici su riviste specializzate nel settore automobilistico (Quattro Ruote e Gente Motori)

Oltre alla sua attività di ricercatore per vetri auto, ha collaborato, su richiesta del Presidente della SIV, alla realizzazione di una serie di opere artistiche in vetro tra le quali:

- due scenografie in vetro su progetto dell’architetto Paolo Portoghesi per spettacoli televisivi prodotti dalla RAI, andati in mondovisione, svoltisi a Pisa e Mantova con artisti internazionali come Alessandra Martinez e i ballerini Rudolf Nureyev, Carla Fracci, i Momix e tanti altri.

- una struttura in vetro per la Biennale di Venezia (1988) su disegni dello scultore Maurizio Mochetti;

- una macchina tutto vetro per il mondo del cinema a Hollywood dove è rimasto una settimana per l’allestimento della stessa negli studi hollywoodiani.

-ha progettato l’urna di vetro per la protezione delle reliquie di San Tommaso a Ortona (1984-86) in collaborazione con il paleopatologo e antropologo prof. Luigi Capasso dell’Università di Chieti-Pescara

- la protezione del Mausoleo di papa Celestino V nella Basilica di Collemaggio all’Aquila (1988), che ha permesso di salvare le reliquie durante il terremoto dei 2009 e diverse altre teche.

-Il Museo di Sant’Ambrogio a Milano

-Ha curato la mostra degli “Ori delle Magna Grecia” al Museo “Jacquemart Andrè” a Parigi

-L’esposizione della mostra fotografica di Ansel Adams nel Castello dell’Aquila e in collaborazione con l’Università dell’Aquila, facoltà di Ingegneria, ha realizzato una delle prime macchine in Italia alimentata con celle foto-voltaiche (1989-90).

Dal 2012 è Presidente dell’Associazione Archeoclub di Termoli affiliata all’Archeoclub Nazionale dl Roma e, in tale ruolo, ogni anno accompagna centinaia di turisti e studenti in visita al Borgo Antico di Termoli.

Nell’anno 2008 pubblica il suo primo libro “Termoli dai periodo arcaico ai giorni nostri”; a seguire “San Giacomo degli Schiavoni - Date, Avvenimenti e Personaggi, Nei 2011, il terzo libro: “TermeIe...come jève bbèlle ‘na vòte”.

Nel 2015 “Tra mito, storia e leggenda ti racconto Termoli” accolto favorevolmente dalla critica e dai lettori e nel 2019, “La Storia dei fratelli Brigida e la rivoluzione napoletana del 1799”, nella ricorrenza dei 220 anni dalla loro fucilazione.

Nel 2020 pubblica il libro “L’arrivo delle reliquie di San Timoteo a Termoli’. Una copia di questo libro è stata donata a Papa Francesco e in un’altra copia Papa Francesco ha apposta una sua dedica all’autore.

A gennaio dell’anno, 2022 è arrivato in libreria il suo settimo libro: “Termoli e la famiglia Di Capua”, la storia di questa ricca e nobile famiglia del napoletano che ha influenzato la vita economica, sociale e culturale di Termoli e del Molise dal 1495 al 1722.

Dal 2015 insegna Storia di Termoli presso l’UNITRE di Termoli. (Università delle Tre Età)

Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive della RAI come Easy Driver, Geo & Geo, Linea Blu, Linea Verde, Sky TG24, Rai News 24 e di altre reti televisive come Marcopolo e Alma TV.

Numerosi i premi e i riconoscimenti ottenuti per il suo impegno letterario e per la tutela, la promozione e la valorizzazione del territorio molisano.