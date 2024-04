Ivan Basile e Mietta D’Aversa

CAMPOBASSO. Ivan Basile e Mietta D’Aversa uniti in matrimonio.

Oggi, domenica 21 aprile 2024, nella chiesa di San Giorgio a Campobasso, Ivan Basile e Mietta D’Aversa si sono uniti in matrimonio. Un dono reciproco di amore e un sì per la vita che ha accolto con gioia lo sguardo di Dio in questo sacramento così importante. Mano nella mano continuate il cammino da marito e moglie nella gioia di una famiglia e con ogni grazia e benedizione.

Agli sposi infiniti auguri di cuore dai genitori Anna, Erminia e Giuseppe con un pensiero per Angelo dal Cielo, dai testimoni Francesca, Francesco, Raffaele e Roberta, da tutti i parenti e dagli amici di ieri e di oggi. Vi vogliamo un mondo di bene.