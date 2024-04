Saverio Lacerenza

TERMOLI. Saverio Lacerenza compie 60 anni. Per lui una valanga di auguri.

«Auguri Saverio per i tuoi 60 anni! Alla bella persona che sei... Tiranno, bimbo, omaccione fantastico, uomo di mare, il timoniere più "leggero" e Schietto, del circolo canottaggio, non è errato,

No! Perché solo tu e dopo un tuo allenamento, dopo essere saliti e scesi da quella lancia, si ha, da subito la sensazione di finire la giornata con più leggerezza. Ecco ciò che trasmetti con il tuo Savoir faire! Sarà il timbro di voce o forse le parole chiave che usi, per darci la carica: "Effforza un Pooooo".

Vietato dire non ce la faccio, intostate il finocchio! L'importante è non farsi male, stare bene! E già... perché quando un insieme di persone, si muovono nella stessa direzione, nulla le può fermare, al di là del risultato! Ecc. ecc. I tuoi insegnamenti, mi fermo qui timoniere altruista, apparentemente burbero dal cuore buono altrimenti non basterebbe la pagina del giornale! In questo giorno di gioia per te, il gruppo voga Murene e Sbarroni.

Ti facciamo infiniti auguri di buon compleanno e che il nostro pensiero giunga a te uno dei più graditi Caro capitano!»

