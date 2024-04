Benedetto Osvaldo

MONTENERO DI BISACCIA. Dopo aver conseguito la laurea in “Scienze Politiche delle relazioni internazionali” e due Master di I livello, ecco un altro alloro per il montenerese Osvaldo Benedetto.

Martedì 23 aprile il giovane Poliziotto ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Impegno, costanza e amore per quello che si fa; saper dividere studio, famiglia e lavoro; e ora ancora tanta soddisfazione per il Vice Ispettore della Polizia di Stato, oggi di stanza alla Questura di Parma.

Grande la gioia e soddisfazione per i genitori Nicola e Gabriella, il fratello Giacomo, per la moglie Erika e le figlie Asia e Giorgia, che rivolgono i più fervidi auguri a Osvaldo per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.