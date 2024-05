Andrea Ciliberto

GUGLIONESI. Andrea Ciliberto compie 25 anni.

«Buon 25° Compleanno! Andrea, oggi festeggi il primo quarto di secolo di vita, un traguardo che non solo segna la conclusione del cammino percorso fino ad ora, ma anche l’inizio di quello che ancora ti attende. Questi anni ti hanno visto protagonista di molteplici esperienze che ti hanno plasmato, rendendoti il giovane uomo di cui siamo immensamente orgogliosi. La tenacia che impieghi nel perseguire i tuoi sogni, la forza e il coraggio che hai dimostrato nel fronteggiare le sfide, e la tua generosità nel condividere i tuoi successi, sono le qualità che ti distinguono.

Per i tuoi 25 anni, l'augurio che vogliamo farti è quello di scoprire in te una passione ancora più ardente per la Vita, di essere capace di elevare i tuoi traguardi e di essere sempre circondato dagli affetti.” Che il ruggito della tua Harley-Davidson sia la colonna sonora di una vita vissuta con passione e che ogni traguardo raggiunto sia solo il preludio a nuove e straordinarie scoperte. Buon compleanno, Andrea, e che la strada davanti a te si apra sempre a nuove avventure e orizzonti.

“Oggi e sempre, con la certezza che il meglio deve ancora venire."

Con infinito amore, la tua Big family».