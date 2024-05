Enrica Ambrogi

TERMOLI. Confetti rossi con lode all’UniMol per Enrica Ambrogi! «Congratulazioni ad Enrica per il suo lusinghiero traguardo: la Laurea in Scienze del servizio sociale cum laude con la tesi “Covid-19: il progresso tecnologico. Opportunità e Rischi per i giovani e il servizio sociale”. Auguri di un futuro radioso alla neo dottoressa dai genitori Errico e Barbara, dai fratelli Giuseppe e Francesco, dal ragazzo Riccardo D’Alessandro, da Antonio e Anna e Danilo».