Giulia Cataldo

TERMOLI-CHIEUTI. Giulia Cataldo compie oggi 16 anni e in questo giorno così speciale, dal papà Nino giunge un messaggio di auguri profondo e sincero, affinché questa ricorrenza sia vissuta nel migliore dei modi e soprattutto foriera di un cammino di vita straordinariamente denso di soddisfazioni e felicità, in ogni campo.

«Sei preziosa per me, se non ci fossi tu non sarei quello che sono oggi e spero che tu riceva tutto l’amore, la pace e la felicità che meriti. Buon compleanno, tesoro mio!»

A Giulia, gli auguri di Termolionline.