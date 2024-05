Benvenuto Diego

TERMOLI. Un fiocco azzurro magnifico, quello che annuncia la nascita dello splendido Diego, gioia di mamma Giulia. Per loro una dedica speciale: "Cara neo mamma Giulia: non so chi sia più fortunato, tu per aver avuto questo meraviglioso regalo dalla vita, o il tuo bimbo Diego ad avere una mamma che lo amerà per tutta vita... ti voglio bene amica mia Giulia, da Andrea e family".

Auguri anche dalla redazione di Termolionline.