Nicoletta Dirella

TERMOLI. Nicoletta Dirella spegne sessanta candeline. «Un giorno tutto per te, un momento per esprimere gratitudine al Signore per il grande dono della vita e ripercorrere tante esperienze, custode e testimone dei valori più importanti.

Moglie, mamma, nonna, insegnante e amica esemplare. I tuoi sessant'anni sono un'occasione per dire grazie anche a te, per esserci sempre in ogni situazione, per essere semplicemente la Nicoletta che tutti amiamo e conosciamo. Buon compleanno con immenso affetto dalla tua famiglia, dalla comunità scolastica, dalla Curia diocesana e da tutti gli amici».