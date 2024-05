Carolina Di Venere

PETACCIATO. È nata a Guglionesi il 18 maggio 1924 e, in occasione del centenario, è stata l'amministrazione comunale della località in cui risiede, Petacciato, a festeggiarla come merita. Neo centenaria in Molise, augurissimi a nonna Carolina Di Venere, con tanto di vice sindaco reggente Antonio Di Pardo in fascia tricolore e pergamena: «Nel giorno del suo centesimo compleanno, a nome di tutta l'amministrazione dei dipendenti e dei cittadini del Comune di Petacciato, il sindaco porge i più affettuosi auguri di buon compleanno a Carolina Di Venere».