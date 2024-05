Davide Vincelli

GUGLIONESI. Che giorno speciale quello di oggi, a Guglionesi, per Davide Vincelli e tutti i suoi cari. Riceve il secondo sacramento, quello della Prima comunione, alle 11, nella chiesa della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Per lui, nella terza domenica del mese, oggi 19 maggio, c’è un messaggio che viene dal cuore, quello della mamma Maria Rosa: «A Davide. Non dimenticare mai che ti amo immensamente e ricorda che la vita è piena di momenti difficili ma anche di istanti magici come oggi. Tu che sei una mia priorità e ragione di vita. Con amore mamma».