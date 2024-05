Cristina Di Cesare

COLLETORTO-LARINO. Cristina Di Cesare riceve la Prima Comunione. Una giornata speciale per te, da custodire per sempre nel cuore. Cristina Di Cesare riceverà il sacramento della Prima Comunione nella Basilica Cattedrale di San Pardo a Larino.

Gesù sia sempre una presenza viva nella tua vita, un amico che ti accompagnerà sempre, tenendoti per mano. Confida sempre in lui e nel suo immenso amore per te e per tutti. Auguri di cuore da mamma Cristina, papà Pasquale, dalle sorelle Valentina Celeste e Noemi, dai nonni Antonio e Domenicantonio e con un pensiero dalle nonne Concetta e Michelina che vegliano su di lei.