Anthony Capetola e Alessandro Ciota

URURI-VILLANTERIO. Buon compleanno ad Anthony Capetola e Alessandro Ciota.

Come è bello vedervi insieme. La distanza non accorcia i sentimenti, anzi, li fortifica e li rende sempre più intensi. L'affetto che vi unisce è occasione per augurarvi buon compleanno e di condividere questo giorno così bello di festa e di gioia per tutti.

Un pensiero speciale per Anthony Capetola, che vive a Villanterio (Pavia) e compie 36 anni, e per suo nipote Alessandro Ciota, che vive a Ururi e spegne quindici candeline. Una dedica da tutta la famiglia.