Pierpaolo Cipollone

COLLETORTO. Laurea in Scienze della Formazione primaria per Pierpaolo Cipollone.

Un percorso di studi affrontato con impegno, dedizione e la consapevolezza di raggiungere un risultato importante, che apre le porte del mondo della scuola. Un contesto di crescita e accompagnamento delle nuove generazioni in cui saprà spendere con umanità e sensibilità le conoscenze, le competenze e le abilità apprese.

Mercoledì 22 maggio 2024, all'Università degli Studi del Molise, Pierpaolo Cipollone ha conseguito brillantemente la laurea in Scienze della formazione primaria.

Il dottore ha discusso un'apprezzata tesi in Sistemi biologici ed educazione ambientale dal titolo "Le energie rinnovabili per frenare il riscaldamento globale", relatore Ch.mo Prof. Nicola Prozzo, correlatrice Ch.ma Prof.ssa Piera Di Marzio. Al futuro maestro Pierpaolo congratulazioni vivissime da tutta la sua famiglia e dagli amici: siamo orgogliosi di te e ti auguriamo il meglio per un luminoso futuro professionale.