Antonio Minicucci

CASTELMAURO. Che giorno speciale per Antonio Minicucci, che oggi compie 18 anni, diventando maggiorenne.

Il messaggio di auguri per lui arriva dalla mamma e dal papà: «Eccoti qua grande, grosso, forte e resiliente. Non ti sei mai arreso di fronte alle difficoltà della vita raccogliendo tutte le sfide e donando a noi la forza per combatterle e la speranza di vincerle al tuo fianco. Sei un esempio per tutti quelli che come te hanno combattuto e sofferto per ottenere una "VITA" degna di questo nome.

La tua persona è la testimonianza di come nella vita non bisogna mai arrendersi, ma crederci sempre. Siamo orgogliosi di te. Che la vita da oggi possa regalarti sempre e solo gioie. Ti vogliamo bene».