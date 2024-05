Donato D'Ambrosio

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Lo conoscevamo come sindaco e come impegno politico, ovviamente, non come padre, ma da quanto scrive negli auguri suo figlio Vincenzo deve svolgere il compito il modo egregio. Augurissimi a Donato D'Ambrosio, che oggi compie 40 anni:

«Grazie per essere il mio super eroe! Buon quarantesimo compleanno Papà . Ti voglio bene. Vincenzo 💙»