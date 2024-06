Daniele Di Gennaro

TERMOLI. Va sempre di corsa, come dimostrano le sue performance podistiche. Auguri a Daniele Di Gennaro, che oggi ha spento 48 candeline.

«Come ogni anno per il giorno del tuo compleanno non possiamo mancare nel farti gli auguri in un modo speciale... auguri a te che sei la roccia di casa, lavoratore instancabile e non molli mai anche se a volte ci sono difficoltà... buon compleanno e auguri affettuosi dalla tua big family: tua moglie Lucrezia, Aurora, Chiara, Diletta e il principino Daniele junior».