Giacinto Intrevado e Federica Di Vincenzo

URURI-VASTO. Nella giornata di ieri, venerdì 7 giugno, Giacinto Intrevado e Federica Di Vincenzo si sono uniti in matrimonio.

"Che il vostro amore sia come una bella canzone, che suona sempre dolce e armoniosa. La gioia che traspare oggi nei vostri occhi, vi accompagni per tutta la vostra vita. Auguri per un matrimonio da favola da tutti gli invitati".

