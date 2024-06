Laura Marinaro e Cesare De Santis

TERMOLI. Nozze d'oro per Laura Marinaro e Cesare De Santis.

«Un immenso augurio per le nozze d’oro di Laura e Cesare da parte della grande e numerosa famiglia che avere creato, per la quale siete, da 50 anni, un esempio inestimabile di amore e di vita. A voi va un abbraccio e una forte vicinanza in questa giornata di festa, che in fondo è anche un po' la festa di tutti noi. Grazie per aver sostenuto con tutto l’amore possibile la nostra famiglia.

Le vostre figlie, i vostri generi e nipoti, e la vostra pronipotina».