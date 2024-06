Nicolas Carrelli

TERMOLI. Prima comunione oggi per Nicolas Carrelli, la cerimonia ha luogo nella chiesa Santi Pietro e Paolo, alle 11. Per lui giunge questo messaggio di auguri:

«Cuore mio oggi la mano del Signore ha accarezzato il tuo dolce viso, porta sempre nel tuo cuore questo bel momento. Amore, oggi è uno di quei giorni importanti della tua vita, anche se non ancora del tutto cosciente di ciò che rappresenta davvero questa giornata, hai scelto di accogliere Gesù nella tua vita, riconfermando ciò che 9 anni fa hai già accolto con il sacramento del battesimo.

Gioia e felicità siano le matite colorate con cui scrivere le pagine più belle della vita in questo giorno così importante, Nell'incontro con Gesù ti auguro che la vita sia sempre piena di purezza e candore. Gioia, amore e serenità entrano nel tuo cuore, custodiscili per sempre e vivi per realizzare i tuoi sogni.

Con affetto e preghiere, ti auguro una Prima comunione piena di pace e gioia.

Tantissimi auguroni dalla tua mamma Pamela, le tue sorelle Melanie, Melissa e la piccola Mia, Emanuele. e da tutta la famiglia, auguri piccolo grande ometto mio! La tua mamma».