Don Angelo Castelli

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Buon compleanno a don Angelo Castelli».

«Ottantuno candeline per te che sei tante cose per tutti noi. Te ne diciamo una soltanto: sei come il cero pasquale don Angelo, ardi e ti consumi, silenzioso e fermo, eppure illumini, fai luce, sei luce. Continua a pregare per noi e con noi, con la tua forza, con la tua pacatezza, coi tuoi silenzi, coi tuoi sorrisi strappati e le tue strette di mano. E il Signore ti benedica sempre per tutto il bene che hai seminato e continui a seminare. Buon compleanno!»