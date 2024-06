Gennaro Grallo e Giovanna Traino

TERMOLI. Oggi presso il Comune di Termoli Gennaro Grallo e Giovanna Traino si sono scambiati la promessa d'amore davanti agli ufficiali d'anagrafe.

Il prossimo 6 settembre i due sposini convoleranno a giuste nozze davanti a Nostro Signore.

A Rino e Giovanna gli auguri e le felicitazioni da parte della nostra redazione in particolare da parte di Michele Trombetta per una vita serena e specialmente, per Rino colorata anche di rossonero.

Galleria fotografica