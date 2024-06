Sathia Rateni e Tony Falcucci

TERMOLI. Sbocciano fiori d'arancio a Termoli: oggi, sabato 15 giugno, convolano a giuste nozze Tony Falcucci e Sathia Rateni.

In questo giorno speciale per loro, ricevono gli auguri e tanto affetto dal papà di Sathià Glauco, dalla sorella Laura dalla mamma Brigida, ai due sposini gli auguri e le felicitazioni per una vita serena e prosperosa da parte della nostra redazione.