Angela e Lorenzo Sticca

ACQUAVIVA COLLECROCE. Angela e Lorenzo Sticca sono diventati maggiorenni: «Siete nati che eravamo una coppia di giovani innamorati e ora siete qui con i vostri 18 anni a ricordarci che siamo cresciuti assieme a voi.

Abbiamo vissuto insieme a voi le vostre gioie, abbiamo esultato per le vostre nuove piccole e grandi esperienze e ci siamo preoccupati per i vostri improvvisi sbalzi di umore. Abbiamo cercato insomma di esservi vicini sempre anche quando magari ci allontanavate perche quando si cresce si sa a mamma e pappa non bisogna essere troppi legati. Siamo felice di come siete cresciuti e siamo contenti di tutti i traguardi che state raggiungendo, e siamo ancora piu curiosi di scoprire quali nuovi traguardi raggiungerete. Crediamo molto in voi siete dei ragazzi speciali, educati e disponibili, divertente e e gentili con tutti siete delle belle persone e le belle persone quelle che contano davvero arrivano sempre molto in alto, nonostante le difficolta della vita.

Sembra ieri quando cominciavate a muovere i primi passi a dire le prima paroline, a fare le prime amicizie all asilo e alle scuole elementari. E ci sembra ieri quando si iniziava le scuole medie con le tante preoccupazioni nell'aver mamma come insegnante e poi le scuole superiori, è passato tantissimo tempo ne avete fatto di strada e ora siete arrivati a 18 anni, l'età della patente della conquista del mondo, l’età in cui i sogni si fanno piu belli perche ci sembra che finalmente possiamo realizzarli piano piano.

Cari figli Angela e Lorenzo siete la nostra gioia piu grande siete stati e sarete sempre il regalo piu bello che la vita avesse potuto donarci siete la vera fede nuziale della nostra vita assieme, e per questo non smetteremo mai di dirvi grazie, grazie per quello che siete stati e per quello che siete e per quello che sarete grazie per i vostri abbracci, i vostri sorrisi che la vita possa sorridervi sempre

Tantissimi auguri da papà Elio e mamma Dina da nonna e nonni, dagli zii Tony, Tommaso e Bruno, da zia Maria e tutti i cugini tantissimi auguri dai vostri amici di Acquaviva e Castelmauro compagni di classe di Guglionesi e Larino. Auguri ragazzi, auguri Angela e Lorenzo».