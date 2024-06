Francesca Beltotto

TERMOLI. Francesca Beltotto diventa maggiorenne: oggi compie i fatidici 18 anni.

«Cara figlia, sei la nostra gioia più grande, sei stata e sarai sempre il regalo più bello che la vita avesse potuto donarci, sei stata la vera fede nuziale della nostra vita assieme, e per questo non smetteremo mai di dirti grazie: ne hai fatta di strada e ora sei arrivata a 18 anni.

Grazie per quello che sei stata, per quello che sei e per quello che sarai. Grazie per i tuoi abbracci e i tuoi sorrisi. Che la vita possa sorriderti sempre e che tu possa rialzarti più forte di prima le tante volte in cui cadrai. Tantissimi auguri per i tuoi splendidi 18 anni, da mamma Maria, papà Emilio e dalla tua amatissima sorellina Melissa».